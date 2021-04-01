Грузовые машины общей массой свыше 12 тонн опять могут передвигаться по объездной автодороге Спея – Бычок – Парканы. Дорожное полотно привели в порядок, сделали ремонт. Ограничивающие движение по объездной знаки при въезде в село Парканы со стороны Тирасполя, Бендер и села Бычок Григориопольского района демонтировали, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Напомним, что, пока объездная была на ремонте, большегрузы проезжали через село по улице Мира. Это мешало жителям, чьи дома расположены вдоль дороги. Грузовые автомобили создавали много шума и разрушали дорожное полотно.
После ремонта по объездной дороге пустили грузовики и спецтехнику, работающую в карьерах на окраине села. В Парканы грузовому транспорту массой свыше 12 тонн въезд запрещён. mvdpmr.org