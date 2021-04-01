В Молдове и в этом году выпускные экзамены могут быть отменены. Соответствующий законопроект накануне в парламенте зарегистрировали социалисты. Инициатива касается учащихся лицеев, гимназий, колледжей и профессиональных школ, передает aif.md
– Как признаются сами ученики, у них недостаточно подготовки, чтобы набрать необходимое количество баллов на экзамене. У многих выпускников не было возможности использовать необходимую технику и хорошее качество связи, чтобы находиться в равных условиях с другими учениками. Мы считаем, что в сложившейся ситуации мы должны последовать примеру прошлого года и отменить экзамены на степень бакалавра. Оценка ученика должна быть высчитана средним баллом, исходя из последних лет его обучения, – отметила депутат ПСРМ Марина Радван.
В то же время депутат ПСРМ Никита Цуркан подчеркнул, что, согласно данным Министерства образования, в этом году БАК должны сдавать более 16700 человек – на 5 тысяч больше, чем должны были в прошлом. А свыше 30 тысяч учеников заканчивают в этом году 9-й класс.
Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, социалисты предлагают отменить в этом году выпускные экзамены. Проект, однако, предполагает, что их смогут сдать по желанию те молодые люди, которые планируют продолжить обучение в ВУЗах за пределами Молдовы. Инициативу предстоит обсудить в комиссиях, после чего она будет рассмотрена на заседании парламента.