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Медуправление МВД оказывает медицинские услуги гражданскому населению

Медуправление МВД оказывает медицинские услуги гражданскому населению

Пройти медкомиссию для замены либо получения водительского удостоверения, просто сдать анализы, попасть на приём к опытному врачу, получить физиотерапевтическое лечение и многое другое. Сейчас это возможно в Медицинском управлении МВД ПМР для каждого желающего!

Специалисты ведомственного учреждения, помимо проведения медкомиссий, связанных с оценкой состояния здоровья абитуриентов учебных заведений МВД, кандидатов на службу в подразделения Министерства внутренних дел и Государственного таможенного комитета, а также выполнения многих других специальных задач, теперь оказывают услуги гражданскому населению, сообщается на сайте МВД ПМР.

Для прохождения медкомиссии нужно предоставить следующее:

Медуправление МВД оказывает медицинские услуги гражданскому населению

В Медуправлении МВД ПМР абсолютно каждый может сделать электрокардиограмму сердца и пройти ряд специалистов: терапевта, хирурга, невропатолога, окулиста, гинеколога (для женщин), лор-врача и психолога.

Цены на оказываемые услуги ниже, чем в других медучреждениях республики. Оплата принимается безналичным расчётом через терминал, а также с помощью мобильного приложения.

Медуправление МВД ПМР также предоставляет всем желающим ряд других услуг. В полном объёме функционирует физиотерапевтический кабинет, где под контролем врачей можно пройти лечение. Для тех, кто страдает заболеваниями позвоночника, работает кабинет массажа и тепловых процедур.

Пройти оздоровительный курс или медкомиссию для получения любых видов справок можно в будние дни с 8:30 до 17:30.

Персонал медицинского управления МВД ПМР ждёт вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 95/9. Телефон для справок: 0 (533) 8-73-03.
mvdpmr.org
  • Вчера, 22:09
  • DTV
  • Просмотров: 23
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