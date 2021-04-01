Посольство Российской Федерации в Молдове осудило инцидент, который произошел в центре Кишинева, где была осквернена фотовыставка, посвященная памятным вехам Второй мировой войны.
В частности, в своем заявлении российское посольство с сожалением констатировало, что в Кишиневе зафиксирована очередная выходка наследников поражения, и в канун Дня Победы в молдавской столице была осквернена выставка молодежных активистов, посвященная памятным вехам Второй мировой войны, в частности - освобождению молдавской земли от фашистских захватчиков в ходе Ясско-Кишиневской операции 1944 года, передает noi.md
В российском дипломатическом представительстве заявили, что разделяют острую реакцию общественности и поддерживают обращение авторов экспозиции в правоохранительные органы для привлечения к ответственности виновных. Как отметили организаторы самой экспозиции, вандалы украли историческую фотовыставку времён Великой Отечественной войны в центре молдавской столицы.
Данная фотовыставка являлась частью Республиканского проекта «Помни Меня», запущенным «Волонтёрами Победы». В ходе данного проекта, волонтёры демонстрировали исторические кадры военной Молдовы, изображения героев освободителей Красной армии и фото боевых действий.
Руководство организации уже обратилось в полицию, для того чтобы наказать виновных.