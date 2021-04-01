Администрация МУП «Бендерырынокторг» приглашает всех желающих посетить пасхальную ярмарку, на которой будут представлены кондитерские изделия и сладкая выпечка приднестровских производителей:
ОАО «Бендерский хлеб»,
ООО «Смак»,
ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат»,
ООО «Уржент»,
ООО «Скайнер»,
ИП Неутова,
ООО «Флора»,
ООО «Спраут Эко»,
Свято-Петропавлоский женский монастырь,
ООО «Фэн-шуй».
Предпраздничная ярмарка куличей пройдет с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая на площади по улице Лазо перед центральным рынком г. Бендеры.
С 27 апреля по 10 мая пройдет тематическая ярмарка пасхальных атрибутов и сувенирной продукции на территории бендерского центрального рынка.
Посетители ярмарки могут приобрести сувениры, предметы декора и уюта для дома, пасхальные рушники для украшения пасхальной корзины, яркие разноцветные скатерти и салфетки для оформления праздничного стола, формы для выпечки пасхи и куличей и наборы для их декорирования, декоративные свечи и другие пасхальные атрибуты.
Подарите себе и близким творческое вдохновение и радость!