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Безработным приднестровцам, сидящим на карантине с дошкольником, оплатят листок о временной нетрудоспособности

Безработным приднестровцам, сидящим на карантине с дошкольником, оплатят листок о временной нетрудоспособности

Депутатский корпус принял в окончательном чтении инициативы Правительства в ходе пленарного заседания.

Безработные родители, зарегистрированные в Центрах занятости нашей республики и вынужденные сидеть на карантине с ребенком-дошкольником, смогут получить господдержку во время действия антиковидных ограничений. Ранее полученные ими больничные листы не оплачивались. Теперь будет иначе.

Период временной нетрудоспособности покроют финансово из средств Единого госфонда социального страхования из расчета минимального пособия по безработице пропорционально количеству дней в месяце, на которые выпал срок карантина детсадовца (в связи закрытием группы или всего дошкольного учреждения). Указанный период засчитают и в общий трудовой стаж, передает пресс-служба Правительства.

Также в нормативно-правовом акте установлен порядок оформления и выдачи больничных листов при карантине ребенка, посещающего детсад.

Изменен и дополнен Закон ПМР «О лицензировании отдельных видов деятельности». Главная цель корректировок – приведение в соответствие норм закона о лицензировании с нормами закона об организации предоставления государственных услуг.

Так, от Правительства к лицензирующим органам переходят полномочия по утверждению порядка направления документов в профильное ведомство по почте с уведомлением о вручении либо в электронной форме.

Новая редакция закона закрепляет также и возможность безвозмездного предоставления сведений из Единого госреестра лицензий органам госвласти посредством государственных информационных систем.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 14:18
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