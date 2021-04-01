На акции протеста у Конституционного суда, организованной сторонниками ПДС и "Нашей партии", попытались устроить контрпротест. К зданию суда с флагами пришли активисты "Нашей партии". Чтобы не допустить столкновений между двумя лагерями, полицейские выстроили кордон, сообщает point.md ссылаясь на tv8.md
Сегодня, 28 апреля, судьи КС рассматривают вопрос о конституционности введения режима ЧП в Молдове.
У здания КС собрались протестующие, выступающие за скорейшее проведение досрочных выборов. Они ждут оглашения решения КС.