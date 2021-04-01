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В Конституционный суд можно будет направлять обращения не только в письменной форме

В Конституционный суд можно будет направлять обращения не только в письменной форме

Депутаты Верховного Совета приняли в первом чтении законопроект, позволяющий приднестровцам обращаться в Конституционный суд не только в письменной форме, но и с помощью электронного документа, подписанного электронной подписью. Специальную форму можно будет заполнить на официальном сайте в разделе для подачи электронных документов. Цель законопроекта – обеспечить удобство обращения граждан в Конституционный суд. Будет прописан порядок подачи и регистрации электронных заявлений. Комитет по законодательству подготовит законопроект о внесении изменений в Конституционный закон «О Конституционном суде ПМР» к рассмотрению во втором чтении. По мнению Комитета, необходимо уточнить виды электронных подписей, которые будут допустимы к использованию при подписании обращений, направляемых в электронной форме, сообщается на сайте ВС ПМР.

Сегодня работа органов управления совершенствуется с учетом реалий времени. Законодательством регулируется возможность применять дистанционный способ обращения. Например, благодаря принятым изменениям в закон «Об актах гражданского состояния» можно направить в электронной форме через Портал госуслуг заявления о государственной регистрации рождения ребенка, заключения брака, усыновления ребенка и другие. Дистанционно можно запросить выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния. А обратиться в орган госвласти, местного самоуправления или к должностному лицу теперь можно не только в письменной и устной форме, но и посредством электронного обращения. Соответствующие изменения внесены в закон «Об обращениях граждан и юридических лиц, а также общественных объединений».
vspmr.org
  • Сегодня, 14:37
  • DTV
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