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Какие преимущества были аннулированы с отменой ЧП в Молдове

Какие преимущества были аннулированы с отменой ЧП в Молдове

После того как Конституционный суд РМ по запросу ПДС признал неконституционным решение парламента о введении чрезвычайного положения, был отменен ряд преимуществ для граждан и деловой среды в Молдове.

Об этом заявили депутаты от ПСРМ на брифинге для прессы. Социалист Петру Бурдужа пояснил, что завтра будут отменены: мораторий на государственный контроль, пособия по безработице для тех, кто потерял работу из-за пандемии, программа субсидирования кредитных процентов, программа возврата НДС, передает noi.md

«В то же время с завтрашнего дня налоговая служба больше не будет идти на уступки экономическим агентам в связи с непредставлением отчетности или уплатой налогов. С завтрашнего дня Республика Молдова больше не сможет участвовать в закупке вакцины, больше не будет налоговых льгот на импорт вакцины. Кто будет нести ответственность за человеческие жизни?» - спрашивает депутат Бурдужа.

А социалист Владимир Односталко рассказал о социальных преимуществах, отмененных решением КС. Речь идет о компенсации электроэнергии бытовым потребителям, запрете отключения электроэнергии в случае неуплаты, компенсированных лекарствах для людей, инфицированных COVID, а также бесплатной доставке на дом.

noi.md
  • Сегодня, 06:20
  • DTV
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