Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
«Автостанции Приднестровья» открыли новый маршрут Рыбница - Яссы
«Автостанции Приднестровья» сообщают об открытии первого легального (соответствующего всем требованиям, внесённого в официальный реестр) европейского маршрута с территории Приднестровья.
С 7 мая начинает работу регулярный маршрут Рыбница - Яссы (Румыния). Отправление каждую пятницу и воскресенье с автостанции Рыбницы, стоимость проезда - 210 рублей.
novostipmr.com
- Сегодня, 06:23
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.