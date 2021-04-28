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Майя Санду объявила дату досрочных парламентских выборов в Молдове

Майя Санду объявила дату досрочных парламентских выборов в Молдове

Досрочные парламентские выборы в Молдове назначены на 11 июля. Об этом объявила президент республики Молдова Майя Санду на брифинге в среду.

"Дата выборов нового парламента назначается на 11 июля 2021. Необходимо как можно сокрее поставить точку в хаосе, в котором находится уходящий парламент. После выборов назначим ответственное правительство, которое будет основываться на стабильном парламентском большинстве", – сказала Санду.

По ее словам, таким образом страна выйдет из кризиса и удастся навести порядок в государстве, а все госструктуры бдуту работать на благо людей, передает sputnik.md .

"Правительство должно выделить необходимые финансовые средства для подготовки и проведения выборов", – отметила Санду.

Ранее президент Молдовы сообщила, что подписала указ о роспуске парламента.

Игорь Додон: на выборы так на выборы

Сразу после того, как президент Майя Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных выборов, с заявлением выступил председатель Партии социалистов Игорь Додон.

"Эти парламентские выборы были неизбежны по многим причинам. Однако с ними следовало повременить из-за всплеска пандемии. В конце лета или осенью пандемия пошла бы уже на спад. Но если Майе Санду и ее западным кураторам наплевать на риски, которым подвергаются граждане Молдовы, если ангажированному Конституционному суду наплевать на Конституцию и все они настаивают на скорейшей избирательной кампании, то пусть они берут на себя всю ответственность за происходящее", – заявляет Додон.

При этом лидер молдавских социалистов считает необходимым объяснить людям, "в какой ситуации оказалась сегодня страна и к чему такая спешка".

Президент Санду, по мнению председателя ПСРМ, руководствуясь "мелкими политическими амбициями и желанием любой ценой увеличить свою фракцию в следующем парламенте, инициировала "очень опасный эксперимент".

"Начиная с сегодняшнего дня, впервые за несколько десятков лет современной истории Молдова на неопределенное время осталась без действующего парламента и правительства", – отмечает Додон.

Он напоминает, что также был аннулирован режим чрезвычайной ситуации, введенный парламентом в конце марта этого года.

"В результате правительство лишилось полномочий оперативно принимать нужные решения в борьбе с пандемией, экономическим и социальным кризисами. Отменяя режим чрезвычайной ситуации через спорное решение карманного Конституционного суда, президент и ее партия аннулировали принятые ранее правительством многочисленные инициативы по поддержке населения и экономических агентов.

Майя Санду и ее политические сателлиты по указке западных кураторов бросают страну в период предвыборной лихорадки в разгар пандемии, когда число вакцинированных граждан составляет около 3%", – утверждает лидер социалистов.

Додон отмечает, что денег на выборы в бюджете не предусмотрено, их нужно будет взять из других источников и финансовых резервов – "в том числе из тех, что выделены для закупки вакцин".

"Санду пообещала своим западным кураторам провести через новый состав парламента ратификацию документов, подрывающих традиционные ценности нашего народа, разрушающих семью", – убежден Игорь Додон.

Он обратился ко всем партиям левого толка с призывом встать на "защиту нашего православного молдавского народа на этих выборах", отметив, что сейчас не время для распрей.

"Мы должны объяснить людям, что все их спокойствие, их ценности, их безопасность – все это можно очень быстро потерять, если прозападные силы вновь придут скопом к власти, как это уже было после 2009 года", – заявил Додон.

Кроме того, глава Партии социалистов обратился с призывом ко всему молдавскому народу "быть готовым дать политический отпор узурпаторам", которые, по его мнению, стремятся ликвидировать молдавское государство, установив над его территорией внешнее управление.

Политический кризис в Молдове

Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Однако 31 марта парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса с 1 апреля по 30 мая. Затем это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения ЧП.

Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

А 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение о введении чрезвычайного положения.

sputnik.md
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