Группа депутатов Верховного Совета предложила ввести ответственность за непредоставление товара или услуги потребителю по причинам, связанным с состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности или возрастом. Аналогичная норма действует в российском законодательстве. Административная ответственность в РФ действует больше года. Поправки в российский Кодекс об админправонарушениях были внесены из-за участившихся случаев дискриминационного характера. Людям с ограниченными возможностями не продавали авиабилеты и запрещали находиться в кафе и магазинах, передает пресс-служба ВС ПМР.
«Подготовлена инициатива в рамках действующей государственной целевой программы «Равные возможности» и в связи с курсом на гармонизацию с российским законодательством. Предлагается установить административную ответственность за отказ представителю социально уязвимой категории населения в доступе к получению им товара или услуги на равных с другими гражданами условиях. Цель – не привлекать кого-либо к ответственности, а предотвратить такие факты», – подчеркнул заместитель Председателя комитета по законодательству Олег Петрик.
Корректировка КоАПа позволит лучше защитить, в частности, права инвалидов и пожилых людей. Предусматривается ряд исключений, при которых можно отказать человеку с ограниченными возможностями, к примеру, в доступе к аттракционам, либо несовершеннолетнему – в продаже алкогольных напитков, сигарет, никотиносодержащих смесей и других товаров.
Законопроект о внесении изменения в Кодекс об админправонарушениях Верховный Совет принял в первом чтении. Профильный комитет по законодательству подготовит документ к рассмотрению во втором чтении. vspmr.org