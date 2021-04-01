Dnestr.TV

 
0

Доступ к товарам и услугам социально уязвимой категории граждан

Доступ к товарам и услугам социально уязвимой категории граждан

Группа депутатов Верховного Совета предложила ввести ответственность за непредоставление товара или услуги потребителю по причинам, связанным с состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности или возрастом. Аналогичная норма действует в российском законодательстве. Административная ответственность в РФ действует больше года. Поправки в российский Кодекс об админправонарушениях были внесены из-за участившихся случаев дискриминационного характера. Людям с ограниченными возможностями не продавали авиабилеты и запрещали находиться в кафе и магазинах, передает пресс-служба ВС ПМР.

«Подготовлена инициатива в рамках действующей государственной целевой программы «Равные возможности» и в связи с курсом на гармонизацию с российским законодательством. Предлагается установить административную ответственность за отказ представителю социально уязвимой категории населения в доступе к получению им товара или услуги на равных с другими гражданами условиях. Цель – не привлекать кого-либо к ответственности, а предотвратить такие факты», – подчеркнул заместитель Председателя комитета по законодательству Олег Петрик.

Корректировка КоАПа позволит лучше защитить, в частности, права инвалидов и пожилых людей. Предусматривается ряд исключений, при которых можно отказать человеку с ограниченными возможностями, к примеру, в доступе к аттракционам, либо несовершеннолетнему – в продаже алкогольных напитков, сигарет, никотиносодержащих смесей и других товаров.

Законопроект о внесении изменения в Кодекс об админправонарушениях Верховный Совет принял в первом чтении. Профильный комитет по законодательству подготовит документ к рассмотрению во втором чтении.
vspmr.org
  • Сегодня, 06:56
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна