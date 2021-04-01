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Решения Оперштаба

Решения Оперштаба

В ходе заседания Оперативного штаба при Президенте отмечено снижение заболеваемости COVID-19 среди приднестровцев. Если на предыдущем совещании констатировали среднесуточный показатель 143 случая, то среднестатистические данные последних дней – 118 выявленных фактов инфицирования в сутки. Госпитальная сеть загружена менее чем наполовину. Филиалы COVID-стационаров на базе профилактория «Тиротекс» и врачебной амбулатории села Парканы консервируются. В течение сегодняшнего и завтрашнего дней будут выписаны завершающие там курс лечения пациенты, проведут комплексную дезинфекцию объектов. Прекращает прием инфицированных граждан и григориопольская больница. Заболевших коронавирусом жителей района будут направлять в Дубоссары. Если динамика снижения заболеваемости сохранится, следующими вернутся к привычной работе столичный госпиталь ветеранов и Бендерский центр матери и ребенка. Вадим Красносельский напомнил, что все объекты, исключаемые из сети коронавирусных госпиталей, должны быть в случае ухудшения эпидемиологической обстановки готовы незамедлительно возобновить противокоронавирусную деятельность. При этом Глава государства подчеркнул, что и содержать необоснованно «раздутый» коечный фонд недопустимо, сообщается на сайте главы государства.

Обсуждался на совещании и вопрос возвращения учреждений системы общественного питания к работе в режиме, действовавшем до наступления третьей волны распространения коронавируса. Члены Оперштаба сошлись во мнении, что кафе и рестораны могут принимать посетителей дольше, чем до 22:00. Кроме того, стандартный график возобновлен для магазинов, в том числе круглосуточных.

Учебный год официально продлен на одну неделю и завершится не 25, а 31 мая. Поступил запрос учителей и родителей учеников начальной школы относительно возвращения к учебе в очном режиме. Минпрос предлагает с 12 мая вернуть младших школьников за парты. Решение будет принято на следующем заседании Оперативного штаба.

Еще одна тема рабочей дискуссии – отопительный сезон. Решено, что он завершится 6 мая.

Относительно пасхальных служб: есть два варианта их организации. Возможно проведение богослужений с участием прихожан во дворах храмов либо внутри церкви, но с непосредственным участием исключительно священнослужителей (для граждан, находящихся на улице, будет обеспечено аудиосопровождение службы с помощью звукоусилительной аппаратуры). Соблюдение масочного режима рекомендовано в обоих случаях.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 12:01
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