Европарламент предлагает отключить Россию от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT и отказаться от нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Об этом говорится в проекте резолюции, опубликованной на сайте Европарламента 28 апреля, передает iz.ru
Из документа следует, что Европарламент выражает сожаление в связи с «текущим состоянием отношений ЕС с Россией» и «продолжающейся дестабилизацией на Украине».
«Если такое наращивание военной мощи в будущем превратится во вторжение Российской Федерации в Украину, ЕС должен четко дать понять, что цена за такое нарушение международного права и норм будет суровой; поэтому настаивает на том, чтобы в таких обстоятельствах импорт нефти и газа из России в ЕС был немедленно прекращен, а Россия должна быть исключена из платежной системы SWIFT, а все активы в ЕС олигархов, близких к российским властям, и их семей в ЕС должны быть заморожены, а их визы отменены», — указано в документе.
В Европарламенте призвали Россию «соблюдать соглашение о прекращении огня», Минские соглашения и «конструктивно участвовать в заседаниях нормандского формата и трехсторонней контактной группе. Кроме того, в ЕП указали на «необходимость политического урегулирования конфликта на востоке Украины и усиления роли ЕС в мирном урегулировании конфликта».
Решение Европарламента не носит декларативного характера, а является рекомендацией для стран Евросоюза.
Отношения Москвы с Киевом ухудшились после 2014 года, когда Киев начал военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать результаты госпереворота и новую власть на Украине, а Крым по результатам референдума вернулся в состав России.
Киев неоднократно обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве все обвинения отвергают, напоминая, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
Вопросы урегулирования конфликта Украины и Донбасса обсуждаются в нормандском и минском форматах — с участием России, Украины, Германии и Франции. При этом со стороны Киева в последнее время звучат заявления о необходимости изменить минский формат или вовсе отменить его, к примеру 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал США, Великобританию и Канаду принять более активное участие в дипломатическом процессе по этому вопросу.
Кроме того, с конца марта из Киева звучат заявления о наращивании российского военного контингента на границе с Украиной. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 апреля заявил, что Россия имеет право дислоцировать войска на своей территории по своему усмотрению и это не несет угрозы для других государств и не должно никого беспокоить.
22 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС рассмотреть возможность «отключения России» от SWIFT. По его мнению, такая мера могла бы войти в новый пакет антироссийских санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины.
Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи данных и совершения платежей, к которой подключено свыше 11 тыс. крупнейших организаций практически во всех государствах мира.
Российская система передачи финансовых сообщений начала создаваться в декабре 2014 года. Ее запуск был связан с призывом Европарламента исключить РФ из международных расчетов через SWIFT на фоне событий в Крыму и на востоке Украины.
По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, в России существует база для создания собственного аналога SWIFT.