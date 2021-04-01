Украина передала ОБСЕ свои дополнения к проекту документа, сообщил глава украинской делегации в контактной группе Украина готова поддержать обсужденный в среду, 28 апреля, контактной группой по урегулированию конфликта в Донбассе проект документа о механизме предотвращения нарушений перемирия, взяв за основу предложения России. Однако Киев передал ОБСЕ свои дополнения к нему, сообщил в четверг экс-президент Украины, глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук.
"Был детально обсужден вопрос относительно усовершенствования координационного механизма влияния на нарушения режима тишины. Первый документ, который мы обсуждали вчера (28 апреля - прим. ТАСС), был представлен российской стороной. Она предложила проект такого документа", - отметил Кравчук в эфире телеканала "Украина-24", добавив, что принять документ не удалось, передает ТАСС.
В то же время, по его словам, "российский проект должен быть взят за основу", но с деталями от Киева, которые он в четверг передал специальному представителю действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау. "Наши дополнения есть время рассмотреть, и, может быть, дай бог, мы примем это решение, потому что оно чрезвычайно важное", - подчеркнул Кравчук.
Полпред Украины утверждал, что в ходе заседания группы российские предложения не смогли утвердить, так как якобы их "содержание не было совершенным, не были точно обозначены субъекты этого процесса и субъекты исполнения этого процесса". В то же время он заявил, что участники переговоров "достигли очень серьезного прогресса".
Заседание контактной группы
В среду по результатам заседания контактной группы полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев заблокировал предложения РФ о создании конкретных механизмов предотвращения нарушений режима прекращения огня. Он пояснил, что вместо обсуждения вопроса по существу Украина прибегла к выстраиваю запутанных юридических конструкций с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта.
Утверждение проекта координационного механизма, необходимого для обеспечения режима прекращения огня, согласованного еще летом прошлого года, было одной из ключевых тем заседания. Как пояснил ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, договоренностями от 22 июля 2020 года были согласованы дополнительные меры для прекращения огня, ключевым элементом которых стало взаимодействие сторон конфликта на площадке Совместного центра контроля и координации (СЦКК). По его словам, речь шла именно о прямом взаимодействии представителей Вооруженных сил Украины и Народной милиции Донбасса для максимально быстрого реагирования на нарушения режима прекращения огня, их верификации и эффективного предотвращения перестрелок. При этом Козак особо отметил, что Украина подписалась под этими договоренностями, но с тех пор всячески уклоняется от их исполнения.