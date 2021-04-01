Пересекать границу по допандемийным правилам можно будет и 11 мая. Такое решение принял Президент ПМР Вадим Красносельский. Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.
«С учетом принятого решения об объявлении 11 мая нынешнего года выходным днем, поручил внести коррективы в подписанные ранее нормативные акты, включив этот день в период, в течение которого приднестровскую границу можно будет пересекать по допандемийным правилам. То есть срок приостановки действия карантинных ограничений в этой сфере продлен еще на день», - написал Вадим Красносельский.