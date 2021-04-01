Ретроавтомобиль все это время хранился в частной коллекции и был фактически в музейном состоянии. Владелец авто утверждал, что это 100%-ный оригинал, абсолютно новый автомобиль, без какой-либо подкраски.
Более 70 фото "ушастого" ЗАЗа анфас и в профиль подтверждали его слова.
На раритетном авто стояла "родная" резина и все расходные материалы, кроме аккумулятора. Потенциальному покупателю готовы были отдать и выпущенный в 1976-м аккумулятор, но честно предупреждали, что он в нерабочем состоянии.
Хозяин "Запорожца" рассказал: хорошей сохранности способствовало то, что до ноября 2020 года машина была в заводском консерванте и все это время стояла на колодках в сухом проветриваемом гараже.
Автор объявления просил не обращаться с глупыми предложениями и обещал продать авто только в хорошие руки.