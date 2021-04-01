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В Украине за 10 тыс. долларов продали ушастый "Запорожец": что в нем особенного

В Украине за 10 тыс. долларов продали ушастый "Запорожец": что в нем особенного

В Николаеве за 10 тысяч долларов продали ЗАЗ-968 "Запорожец" в идеальном состоянии – за 45 лет он имел всего 460 километров пробега.

Об этом сообщает segodnya.ua ссылаясь на Auto.Ria.

Ретроавтомобиль все это время хранился в частной коллекции и был фактически в музейном состоянии. Владелец авто утверждал, что это 100%-ный оригинал, абсолютно новый автомобиль, без какой-либо подкраски.

В Украине за 10 тыс. долларов продали ушастый "Запорожец": что в нем особенного

Более 70 фото "ушастого" ЗАЗа анфас и в профиль подтверждали его слова.

На раритетном авто стояла "родная" резина и все расходные материалы, кроме аккумулятора. Потенциальному покупателю готовы были отдать и выпущенный в 1976-м аккумулятор, но честно предупреждали, что он в нерабочем состоянии.

В Украине за 10 тыс. долларов продали ушастый "Запорожец": что в нем особенного

Хозяин "Запорожца" рассказал: хорошей сохранности способствовало то, что до ноября 2020 года машина была в заводском консерванте и все это время стояла на колодках в сухом проветриваемом гараже.

Автор объявления просил не обращаться с глупыми предложениями и обещал продать авто только в хорошие руки.

В Украине за 10 тыс. долларов продали ушастый "Запорожец": что в нем особенного
segodnya.ua
  • Сегодня, 20:24
  • DTV
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