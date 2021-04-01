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Новые правила пересечения границы Молдовы после отмены ЧП: Не нужен ПЦР-тест и самоизоляция, но за отсутствие маски могут оштрафовать

Новые правила пересечения границы Молдовы после отмены ЧП: Не нужен ПЦР-тест и самоизоляция, но за отсутствие маски могут оштрафовать

Наличие отрицательного теста на коронавирус при пересечении молдавской границы отменили. Информацию для Publika TV подтвердили в пресс-службе Пограничной полиции. Там также отметили, что после отмены чрезвычайного положения самоизоляция для въезжающих не требуется, пишет kp.md.

"Меры по борьбе с распространением заболевания COVID-19 больше не действуют. Поэтому движение происходит на основании правил пересечения государственной границы до пандемии. Если люди с нами связываются, мы им отвечаем, что после возможного решения Национальной комиссии общественного здоровья появятся другие правила", - сказала пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки.

При пересечении границы по-прежнему измеряют температуру и предупреждают о необходимости носить маски. О случаях выявления симптомов, характерных для коронавируса, уведомляют Службу 112.

В среду Конституционный суд отменил режим ЧП, введенный 31 марта голосами 52 депутатов-социалистов и депутатов Платформы "За Молдову".

На данный момент Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья пока не принимала решение о возвращении прежних ограничений.

kp.md
  • Сегодня, 21:03
  • DTV
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