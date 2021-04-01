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Судебные заседания можно будет проводить онлайн

Судебные заседания можно будет проводить онлайн

Суд по ходатайству одной из сторон либо по собственной инициативе при наличии согласия всех участников судебного разбирательства вправе принять решение о рассмотрении уголовного дела с использованием систем видеоконференцсвязи. Такая норма теперь есть в Уголовно-процессуальном кодексе ПМР. Закон подписал Президент ПМР Вадим Красносельский, передает novostipmr.com.

В новой редакции закреплено, что свидетель и потерпевший могут быть допрошены, а подсудимый может принимать участие в судебном заседании с использованием систем видеоконференцсвязи.

Если подсудимый повторно нарушает порядок во время судебного заседания, суд может вынести определение о прекращении с ним видеоконференцсвязи. При этом разбирательство дела в формате видеоконференции продолжается.

Ход и результаты судебного заседания фиксируются с помощью видеозаписи, которая прилагается к протоколу заседания.

Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, и действует до 1 января 2022 года.
novostipmr.com
  • Сегодня, 08:43
  • DTV
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