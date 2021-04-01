Суд по ходатайству одной из сторон либо по собственной инициативе при наличии согласия всех участников судебного разбирательства вправе принять решение о рассмотрении уголовного дела с использованием систем видеоконференцсвязи. Такая норма теперь есть в Уголовно-процессуальном кодексе ПМР. Закон подписал Президент ПМР Вадим Красносельский, передает novostipmr.com.
В новой редакции закреплено, что свидетель и потерпевший могут быть допрошены, а подсудимый может принимать участие в судебном заседании с использованием систем видеоконференцсвязи.
Если подсудимый повторно нарушает порядок во время судебного заседания, суд может вынести определение о прекращении с ним видеоконференцсвязи. При этом разбирательство дела в формате видеоконференции продолжается.
Ход и результаты судебного заседания фиксируются с помощью видеозаписи, которая прилагается к протоколу заседания.
Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, и действует до 1 января 2022 года. novostipmr.com