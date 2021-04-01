Законодательное собрание Гавайских островов готовится одобрить резолюцию, которая признает климатический кризис чрезвычайной ситуацией, требующей срочных и масштабных действий со стороны властей. Об этом пишет издание Hill.
«Я очень рад, что законодательный орган предпринял этот шаг, объявив чрезвычайную ситуацию в области климата. Мы должны принять решительные меры для решения проблем, связанных с изменением климата, таких как повышение уровня моря, эрозия прибрежных районов и защита нашей критически важной инфраструктуры», — сказал сенатор. Майк Габбард, один из авторов законопроекта, передает rtvi.com
За резолюцию единогласно проголосовали в сенате штата и теперь законопроект отправился в Палату представителей. Если резолюция будет одобрена, то Гавайи станут первым штатом США, где введут чрезвычайную ситуацию из-за изменения климата. Такие резолюции уже действуют в Японии, Британии, Евросоюзе и некоторых других государствах. По информации проекта Climate Mobilization Project, речь идет о 34 странах.
В Палате представителей Соединенных Штатов Америки также представили резолюцию о чрезвычайной ситуации по климату, однако на федеральном уровне принять такой закон гораздо сложнее.
Гавайские острова — архипелаг из 24 островов и атоллов, расположенный в северной части Тихого океана. Архипелаг вытянут с северо-запада на юго-восток, имеет вулканическое происхождение. Острова получили свое название от названия крупнейшего острова — Гавайи. Почти все острова архипелага образуют штат Гавайи США (с 1959 года). Единственным исключением является атолл Мидуэй на крайнем западе, который является неинкорпорированной неорганизованной территорией США.