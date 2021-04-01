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Гавайи станут первым штатом США, где введут ЧС по климату

Гавайи станут первым штатом США, где введут ЧС по климату

Законодательное собрание Гавайских островов готовится одобрить резолюцию, которая признает климатический кризис чрезвычайной ситуацией, требующей срочных и масштабных действий со стороны властей. Об этом пишет издание Hill.

«Я очень рад, что законодательный орган предпринял этот шаг, объявив чрезвычайную ситуацию в области климата. Мы должны принять решительные меры для решения проблем, связанных с изменением климата, таких как повышение уровня моря, эрозия прибрежных районов и защита нашей критически важной инфраструктуры», — сказал сенатор. Майк Габбард, один из авторов законопроекта, передает rtvi.com

За резолюцию единогласно проголосовали в сенате штата и теперь законопроект отправился в Палату представителей. Если резолюция будет одобрена, то Гавайи станут первым штатом США, где введут чрезвычайную ситуацию из-за изменения климата. Такие резолюции уже действуют в Японии, Британии, Евросоюзе и некоторых других государствах. По информации проекта Climate Mobilization Project, речь идет о 34 странах.

В Палате представителей Соединенных Штатов Америки также представили резолюцию о чрезвычайной ситуации по климату, однако на федеральном уровне принять такой закон гораздо сложнее.

Гавайские острова — архипелаг из 24 островов и атоллов, расположенный в северной части Тихого океана. Архипелаг вытянут с северо-запада на юго-восток, имеет вулканическое происхождение. Острова получили свое название от названия крупнейшего острова — Гавайи. Почти все острова архипелага образуют штат Гавайи США (с 1959 года). Единственным исключением является атолл Мидуэй на крайнем западе, который является неинкорпорированной неорганизованной территорией США.

rtvi.com
  • Сегодня, 08:47
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