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Власти Молдовы ввели ЧП в области здравоохранения

Власти Молдовы ввели ЧП в области здравоохранения

С 29 апреля 2021 года в административно-территориальных единицах Молдовы, для которых установлен «красный уровень» эпидемиологической опасности, территориальные комиссии установят чрезвычайное положение в области здравоохранения.

Соответствующее решение было опубликовано Чрезвычайной национальной комиссией в области общественного здравоохранения (CNESP) в четверг, 29 апреля, сообщает point.md ссылаясь на zdg.md

Власти также огласили набор мер по профилактике и контролю инфекции COVID-19 на национальном уровне.

- Обязательное ношение защитных масок во всех открытых и закрытых общественных местах, в том числе в общественном транспорте. Маска должна закрывать и рот, и нос.

- Соблюдение физического расстояния между людьми не менее 1 метра, за исключением случаев, когда специальными положениями установлено соблюдение другого расстояния между людьми или в случае правил перевозки людей в общественном транспорте.

- Соблюдение правил гигиены рук.

- Соблюдение правила респираторной гигиены.

- Соблюдение под свою ответственность режима самоизоляции лицами, в отношении которых установлен соответствующий режим.

- Соблюдение физическими лицами, находящимися на территориях или в учреждениях карантинного режима, мер, установленных властями.

Также остаются в силе все меры по пересечению государственной границы - с предъявлением при въезде в страну отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее, чем за 72 часа до посадки, или заполнение эпидемиологической анкеты и соблюдение 14-дневной изоляции.

Надо ли предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19 при въезде в Молдову, соблюдать режим самоизоляции, а также что дает человеку наличие при себе сертификата о вакцинации – обо всем этом указано в новом постановлении Национальной комиссии общественного здоровья РМ, под №54.

"Устанавливается обязанность предъявлять при пересечении государственной границы на въезде в Молдову отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который необходимо сделать не более 72 часов до момента посадки (для тех, кто путешествует общественным транспортом) или въезда в Молдову (для тех, кто передвигается на личном автомобиле). Подтверждение должно быть представлено на одном из указанных языков – румынский, английский, французский, немецкий, итальянский или русский", – отмечено в тексте постановления.

Люди, находящиеся в режиме самоизоляции/карантина, могут прервать этот режим после 10-го дня, если они проведут ПЦР-тест на COVID-19
и результат будет отрицательным, подчеркивается в документе.

Что делать если теста на руках нет?

Согласно документу, принятому Национальной комиссией общественного здоровья, гражданам, пересекающим государственную границу по направлению въезда в Молдову, у кого нет на руках отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, должны заполнить в
обязательном порядке эпидемиологическую карту, а также подписать декларацию под собственную ответственность о соблюдении режима
самоизоляции в течение 14 дней в установленных местах.

"В случае несовершеннолетних в возрасте до 14 лет эпидемиологическая карта и декларация под собственную ответственность заполняются и подписываются законным представителем или сопровождающим лицом.

Кто попадает под исключения?

Под исключение из указанных положений подпунктов попадают следующие категории граждан, если у них не наблюдается клинические
признаков респираторной инфекции или повышенной температуры:

- дети в возрасте 5 лет и младше;

водители и обслуживающий персонал автотранспортных средств по перевозке товаров и автотранспортных средств по перевозке пассажиров на платной основе, имеющих более 9 посадочных мест, включая место водителя, экипажей и обслуживающего персонала самолетов/кораблей и бригад и обслуживающего персонала поездов;

- лица, перемещающиеся по причинам, связанным с состоянием здоровья, или в гуманитарных целях, включая сопровождающего, в зависимости от обстоятельств (с предъявлением подтверждающих документов);

- учащиеся/студенты, которым предстоит сдавать экзамены, которые едут на учебу в образовательные учреждения на территории Молдовы или за границей или направляются для завершения / организации / проведения учебного процесса / участия в международных конкурсах или олимпиадах с представлением подтверждающих документов. Исключение также распространяется на законного представителя или
сопровождающего, назначенного заявлением законного представителя;

- лица, путешествующие в профессиональных интересах, что подтверждается визой, видом на жительство или другим документом, который включает приглашение и / или договор, заключенный с юридическим лицом-резидентом Республики Молдова;

- граждане, выезжающие за границу по профессиональным интересам, по возвращении в страну представляют подтверждение зарубежной командировки от имени лица-резидента Республики Молдова на основании приглашения или договора, заключенного с
экономическим агентом за границей, или соответствующего указа госучреждения Молдовы;

- трансграничные работники, въезжающие в Молдову из Румынии или Украины, а также работники из республики, нанятые
предпринимателям из указанных стран, которые должны представить подтверждение договорных отношений с соответствующими предпринимателями из указанных стран;

- владельцы дипломатических, служебных, официальных, специальных и других подобных паспортов, а также обладатели проездных
документов Laissez-Passer, выданных Организацией Объединенных Наций, включая членов семей персонала дипломатических и консульских
представительств и международных организаций/миссий, аккредитованных Республике Молдова, и/или персонал, занимающийся оказанием гуманитарной помощи;

- спортсмены, которые отправляются в поездку для участия в международных соревнованиях или спортивных лагерях, а также члены спортивных делегаций или сопровождающие их лица (родители или законные представители несовершеннолетних детей);

- лица, проезжающие транзитом, маршрут транзита устанавливается Генеральным инспекторатом Пограничной полиции;

- граждане, вызванные в суд/правоохранительные органы Республики Молдова, а также их законные представители с подтверждающими документами;

- лица, у которых есть подтверждающий документ о введении вакцины от COVID-19, представленный на одном из следующих языков: румынский, английский или русский.


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