Верховный Совет единогласно поддержал предложение Президента по повышению пенсий. В режиме законодательной необходимости депутатский корпус рассмотрел изменения в закон «О бюджете Единого государственного фонда социального страхования ПМР на 2021 год».
«Президент Вадим Красносельский еще в январе на расширенном совещании в своем послании поставил перед всеми органами госуправления задачу по повышению пенсий и заработных плат в этом году. Верховный Совет, Правительство, все органы госуправления в рамках рабочих групп разрабатывали как механизм поэтапного повышения пенсионного обеспечения, так и возможности бюджета по размерам увеличения данных выплат. Сегодня могу констатировать, что работа была проведена успешно, несмотря на большую нагрузку на республиканский бюджет, связанную в первую очередь с дополнительными расходами по борьбе с пандемией, с частью недопоступления налоговых платежей, с большой засухой в прошлом году, с внешнеэкономическим кризисом, снижением экспортной выручки, все же удалось перераспределить расходы консолидированного бюджета и бюджета Единого фонда социального страхования для того, чтобы изыскать возможность и повысить пенсионное обеспечение с 1 апреля 2021 года», – подчеркнул Председатель Верховного Совета Александр Коршунов.
С 1 апреля 2021 года минимальный размер пенсии по возрасту составит 693 рубля, что на 33 рубля выше ранее установленного минимального размера пенсии. В связи с повышением пенсии по возрасту, размеры пенсий увеличатся на 5%. Также предусмотрены надбавки за трудовой стаж. Их размер будет зависеть от того, сколько человек проработал сверх периода, обязательного для начисления трудовой пенсии, передает пресс-служба ВС ПМР.
«Эти суммы в зависимости от стажа могут подняться до 70 рублей для пенсионера, если он имеет дополнительные 15-20 лет стажа. А такие люди есть – те, у кого была низкая оплата труда, поэтому у них низкий уровень пенсионного обеспечения. При том, что они отработали очень долгий период», – отметил председатель Комитета по социальной политике Сергей Чебан.
«В целом хочу сказать, что мы подтягиваем пенсии, причем существенно увеличится коэффициент перерасчета по тем категориям, которые имеют большой стаж, но маленькую заработную плату. И у них индивидуальный коэффициент низок. Для примера: при получении пенсии в размере 1072 рубля с учетом индексации на 5% и с учетом выплаты дополнительной суммы за 20 лет отработанного стажа сверх необходимого, к получению будет 1194 рубля. Повышение в процентах составит примерно 11,4%», – разъяснила министр по социальной защите и труду ПМР Елена Куличенко.
Максимальный трудовой стаж, превышающий требуемый для назначения пенсии и начисления дополнительной суммы, будет установлен в размере не более 20 лет.
«Мы сталкиваемся с разными ситуациями на округах. Люди говорят, почему вы не повысите больше. Я объясняю просто: лучше не провозглашать много и своевременно выплатить, чем обещать и не сделать. Поэтому, исходя из средств, которые есть в бюджете, мы сумму распределяем и уверены в том, что пенсия будет выплачиваться ежемесячно, своевременно и в этих размерах», – подчеркнул председатель Комитета по социальной политике Сергей Чебан.
В связи с данными изменениями до конца года потребуется выделить из госбюджета дополнительно 79,7 млн рублей.
«Для нас крайне важно было принять взвешенное, выверенное решение, чтобы гарантированно обеспечить бесперебойную выплату не только действующего размера пенсии, но и денег на то повышение, которое запланировано и будет осуществляться с 1 апреля. Ответственно хочу сказать, что средства на эти выплаты сегодня есть, определены источники финансирования пенсий», – отметил председатель Комитета по экономической политике Виктор Гузун.
Верховный Совет принял проект закона сразу в двух чтениях. В результате увеличения минимального размера пенсии по возрасту и введения дополнительной суммы к пенсии, размеры пенсионных выплат увеличатся от 5% до 11% в зависимости от общего трудового стажа. В мае наши пенсионеры уже получат повышенную пенсию. За апрель будет сделан перерасчет, после чего в течение месяца все получат доплату в соответствии с новыми расчетами.
«Депутаты Верховного Совета сегодня провели внеочередное пленарное заседание и единогласно поддержали инициативу Президента Приднестровья о том, чтобы с 1 апреля повысить пенсионные выплаты. Это очень важный аспект социальной политики нашего государства. И мы очень рады, что мы нашли возможность для повышения социальных обязательств», – подчеркнул Председатель Верховного Совета Александр Коршунов.
Спикер парламента отметил, что Верховный Совет и Правительство продолжают обсуждать вопрос и разрабатывать механизм повышения в этом году заработных плат работникам бюджетной сферы и пособий социально незащищенным категориям граждан. vspmr.org