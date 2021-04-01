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В Молдову прибыла вторая партия вакцины Sputnik-V

В Молдову прибыла вторая партия вакцины Sputnik-V

Второй транш, состоящий из 71 тыс. доз вакцины, прибыл в аэропорт Кишинева. Партия была выделена властями Российской Федерации в качестве гуманитарной помощи Молдове. Иммунизация препаратом начнётся 4 мая.

Спецгруз в Международном аэропорту Кишинёва встретили председатель ПСРМ Игорь Додон, спикер Зинаида Гречаный и посол России в Молдове Олег Васнецов, пишет point.md.

"В ближайшее время мы получим остальные 40 тысяч доз из первоначально обещанного нам Россией объема гуманитарной помощи в 182 тысячи. Кроме того, мы рассчитывем в июне купить еще около 1 млн. доз препарата за счёт бюджетных средств, чтобы любой желающий смог привиться от коронавируса", - сообщил Додон в социальной сети.

Первая партия вакцины Sputnik-V прибыла в Кишинёв 24 апреля.

point.md
  • Сегодня, 20:33
  • DTV
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