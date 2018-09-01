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Бюро по реинтеграции РМ: Всё больше жителей Приднестровья обращаются к властям Молдовы для получения нейтральных номеров

Бюро по реинтеграции РМ: Всё больше жителей Приднестровья обращаются к властям Молдовы для получения нейтральных номеров

Все больше жителей Приднестровья обращаются к властям Молдовы для получения водительских прав национального образца, а также с запросом на регистрацию автомобилей с нейтральными номерами.

Об этом сообщило Бюро по реинтеграции, передает infotag.md

Оно отмечает, что с 1 октября 2018 г. по 24 апреля 2021 г. выдано 11546 разрешений на замену водительских прав", а "с 1 сентября 2018 г. - 29 апреля 2021 г. зарегистрированы нейтральные номера для 4931 автомобилей (из них, в Тирасполе -3649, Рыбнице-1282), в том числе 225 зарегистрированы в марте и 173 - в апреле 2021 г.

По данным Пограничной полиции в течение апреля зарегистрировано 59 пересечений молдо-украинской границы транспортными средствами с регистрационными номерами приднестровского региона. Бюро напоминает, что с 1 сентября 2021 г. к международному дорожному движению будут иметь доступ только автомобили с нейтральными (либо молдавскими) номерами.
Infotag.md


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