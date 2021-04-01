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В пасхальные праздники общественный транспорт в Бендерах будет работать и ночью
Государственная администрация информирует об изменениях в работе общественного транспорта.
Маршрутки, троллейбусы и автобусы будут работать всю ночь согласно следующему графику:
- 01 мая 2021 года – до 24-00 часов;
- 02 мая 2021 года – с 00-00 часов до 01-00 часов. Далее по графику.
В поминальные дни 9 и 10 мая 2021 года изменятся схемы движения маршрутных такси №№ 5, 9, 10, 12, 13 с заездом к кладбищу «Борисовское».
bendery-ga.org
- Сегодня, 20:47
- DTV
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