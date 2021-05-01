В период с 23 по 29 апреля на территории республики зарегистрировано 151 заявление и сообщение о преступлениях. По 116 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период был зарегистрирован один грабёж (раскрыт), 32 кражи (20 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано восемь фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и три преступления в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано десять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано шесть госдолжников и два неплательщика алиментов.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1541 нарушение правил дорожного движения. Отстранено от управления восемь водителей. Они были за рулём автотранспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания Слободзейского района выявлено три таких водителя, Рыбницкого – два, г. Тирасполь, Дубоссарского и Каменского районов – по одному.
С 23 по 29 апреля на территории республики зарегистрировано три пожара: в г. Бендеры, сёлах Карагаш Слободзейского района и Большой Молокиш Рыбницкого района. В результате пожаров погибших и получивших травмы нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 22 административных протокола. mvdpmr.org