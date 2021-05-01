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Евросоюз заявил о праве ответить на новые санкции России

Евросоюз заявил о праве ответить на новые санкции России

ЕС заявил о праве на ответные меры после решения России о санкциях , говорится в совместном заявлении глав трех европейских институтов: Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента.

"ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей", — указывается в документе.

Ранее МИД опубликовал на своем сайте фамилии восьми граждан стран Евросоюза, в том числе представителей официальных структур ЕС, которым запретили въезд в Россию. В черный список вошли глава Европарламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова, передает ria.ru.

В МИД подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на ранее введенные санкции ЕС против россиян 2 и 22 марта.

Позднее было опубликовано совместное заявление глав Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента, которые считают, что меры Москвы против еврочиновников не имеют под собой оснований и направлены против всего Евросоюза.

Брюссель 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального.

В черный список попали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Позднее, 22 марта, главы МИД стран ЕС расширили этот перечень, в него попали Абузайд Висмурадов и Аюб Катаев "за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что политика санкций против России не достигает цели.
ria.ru
  • Сегодня, 07:35
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