Президент Республики Молдова Майя Санду сегодня провела дискуссию с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг. Глава государства поблагодарила ее за постоянную поддержку Республики Молдова, в том числе за помощь в преодолении пандемии COVID-19.
Официальные лица обменялись мнениями о ситуации с пандемией, политическом кризисе в Республике Молдова и планах реформ после досрочных парламентских выборов, передает moldpres.md
В ходе обсуждения также затрагивался вопрос, связанный с возможностью увеличения объемов торговли между двумя странами в контексте переговоров по Соглашению о свободной торговле со странами ЕАСТ.
«Мы хотим укрепить сотрудничество между нашими странами на двусторонней основе, а также в рамках международных организаций», - заявила президент Майя Санду во время беседы с норвежским премьером Эрной Сульберг.
Норвегия - один из основных финансистов программ Совета Европы для Республики Молдова, а также щедрый донор в двустороннем плане, поддерживающий целевые меры по реформе децентрализации, борьбе с коррупцией, энергоэффективности в сообществах и другим важным институциональным преобразованиям в стране.