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Президент Молдовы обсудила с премьером Норвегии повестку реформ после досрочных парламентских выборов

Президент Молдовы обсудила с премьером Норвегии повестку реформ после досрочных парламентских выборов

Президент Республики Молдова Майя Санду сегодня провела дискуссию с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг. Глава государства поблагодарила ее за постоянную поддержку Республики Молдова, в том числе за помощь в преодолении пандемии COVID-19.

Официальные лица обменялись мнениями о ситуации с пандемией, политическом кризисе в Республике Молдова и планах реформ после досрочных парламентских выборов, передает moldpres.md

В ходе обсуждения также затрагивался вопрос, связанный с возможностью увеличения объемов торговли между двумя странами в контексте переговоров по Соглашению о свободной торговле со странами ЕАСТ.

«Мы хотим укрепить сотрудничество между нашими странами на двусторонней основе, а также в рамках международных организаций», - заявила президент Майя Санду во время беседы с норвежским премьером Эрной Сульберг.

Норвегия - один из основных финансистов программ Совета Европы для Республики Молдова, а также щедрый донор в двустороннем плане, поддерживающий целевые меры по реформе децентрализации, борьбе с коррупцией, энергоэффективности в сообществах и другим важным институциональным преобразованиям в стране.

moldpres.md
  • Сегодня, 07:47
  • DTV
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