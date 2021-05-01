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Для безопасности граждан

Для безопасности граждан

Пасха в этом году совпала с майскими праздниками, а день поминовения усопших выпал на 9 мая. Руководителями территориальных органов внутренних дел приняты меры по обеспечению охраны общественного порядка в праздничные дни.

В ночь с 1 на 2 мая во время проведения пасхальных богослужений сотрудники милиции будут обеспечивать безопасность граждан, в том числе следить за соблюдением карантинных требований, главные из которых – социальная дистанция и масочный режим, передает пресс-центр МВД ПМР.

Напомним, что с 21:00 первого мая и до окончания церковных служб ночью второго мая в столице будет ограничен проезд по ул. Краснодонской (на участке от ул. Мира до ул. Заречной), а также по ул. Карла Маркса (от пер. Чкалова до ул. Шевченко).

В праздничные и выходные дни сотрудники милиции будут патрулировать кладбища, прибрежную зону Днестра и другие места возможного массового скопления людей.

Синоптики прогнозируют на начало мая тёплую погоду. Тем, кто собирается на маёвку с родными и близкими, ГУпЧС МВД ПМР напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности:

– в парковых и лесопарковых зонах, скверах разводить костры запрещено;

– не следует разжигать их вблизи строений, а также с использованием горючих веществ и материалов;

– покидая место отдыха, обязательно потушите костёр. Используйте при этом воду, песок или иные подручные средства;

– потратьте несколько минут на то, чтобы убрать за собой мусор и поместить его в урны.

В случае происшествий звоните по единому номеру службы спасения 101 или в дежурную часть милиции по номеру 102.
mvdpmr.org
  • Вчера, 20:14
  • DTV
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