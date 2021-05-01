Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Благодатный огонь доставлен в Молдову
Благодатный огонь, который считается одной из самых значимых христианских святынь, прибыл в Кишинев в девятнадцатый раз.
Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Молдову сегодня вечером на самолете компании Air Moldova.
Пандемия коронавируса внесли свои коррективы в праздничную традицию - на этот раз святыню священнослужителям передал посол Республики Молдова в этой стране Габриэлла Морару.
В Кишиневе святыню встречали секретарь митрополии Вадим Кейбаш и другие священнослужители.
Благодатный огонь встречали в Международном аэропорту Кишинева, откуда он будет роздан священникам и верующим по всей стране.
- Вчера, 20:18
- DTV
- Просмотров: 25
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.