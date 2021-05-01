Инцидент произошёл во дворе частного дома на улице Русяновского в селе Большой Молокиш.
Во время игры 8-летний мальчик залез на верхушку дерева, застрял ногой в ветках и спуститься сам не смог, передает пресс-центр МВД ПМР. Подобраться к нему у родителей не получилось. Они обратились за помощью к сотрудникам аварийно-спасательного подразделения.
Рыбницкие спасатели по штурмовой лестнице поднялись к ребёнку, застраховали его верёвкой и на руках спустили на землю. Мальчик не пострадал, лишь испугался.
Сотрудникам ГУпЧС пообещал, когда вырастет непременно тоже станет спасателем.