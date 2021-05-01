Власти швейцарского Базеля предложили попрошайкам поучаствовать в необычной сделке: в обмен на письменное обещание не возвращаться в страну нищие жители города получат билет до любого европейского города, пишет Basler Zeitung.
"Они подписывают обязательство не возвращаться в Швейцарию — по крайней мере, в течение установленного отрезка времени", — цитирует издание официального представителя местного департамента юстиции и безопасности Топрака Егруза, передает ria.ru
Отмечается, что за нарушение такого соглашения попрошайкам грозит депортация из страны. ria.ru