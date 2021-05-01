Приднестровский пауэрлифтер Андрей Сенькив вошёл в тройку лидеров Всероссийских мастерских соревнований «Огни Москвы - 2021». Бронзовую медаль бендерчанин завоевал в весовой категории 83 кг. Его результат в упражнении «классический жим штанги» – 180 кг.
Андрей Сенькив – представитель столичного клуба «Титан» и воспитанник Анатолия Семеренко. Тренер за выступлением атлета следил дома. На своей странице в социальных сетях Анатолий Семеренко отметил, что в Москве планировалось выступление трёх пауэрлифтеров. Александр Семеренко, Владислав Котик и сам тренер на «Огни Москвы» так и не попали, пишет novostipmr.com.
«Мандатную комиссию прошли, отправив все необходимые документы. Билеты в оба конца были куплены, хостел забронировали. Но произошли некоторые недоработки в организационном плане по прилете в московский аэропорт, и нам пришлось вернуться. В общем, выступить сумел только Андрей», - подчеркнул руководитель СК «Титан».
Всероссийский мастерский турнир для приднестровского пауэрлифтера стал первым международным стартом после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. novostipmr.com