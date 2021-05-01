Dnestr.TV

 
0

Австралия под угрозой штрафа запретила гражданам возвращаться из Индии

Австралия под угрозой штрафа запретила гражданам возвращаться из Индии

До середины мая Австралия закрыла границу для всех, кто в последние две недели побывал в Индии.

Власти Австралии угрожают штрафовать на $ 50 000 своих находящихся в Индии граждан, которые попытаются вернуться домой, сообщает The Hill.

Так, министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил в субботу, что правительство вводит временное ограничение на въезд в страну лицам, которые находились в Индии в течение последних 14 дней. Это касается не только иностранцев, но и граждан самой Австралии, пишет korrespondent.net.

Нарушителям грозит штраф в размере 66 тысяч австралийских долларов (более 50 тысяч долларов США), пять лет тюрьмы - или и то, и другое.

"Это сложное решение правительства, - говорится в заявлении Ганта. - Однако крайне важно, чтобы целостность австралийской системы общественного здравоохранения была защищена, а количество случаев COVID-19 в карантинных учреждениях снизилась до приемлемого уровня".

Ограничение вступит в силу 3 мая и будет пересмотрено 15 мая, уточнил министр.

Напомним, Индия девять дней подряд обновляла мировой антирекорд по приросту COVID-19 из-за сильной вспышки, вызванной новым штаммом.

Ранее власти Индии проигнорировали предупреждение ученых об опасной мутации COVID-19.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:49
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова ответил на вопросы журналистов «Комсомольск ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова ответил на вопросы журналистов «Комсомольск ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна