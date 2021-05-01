До середины мая Австралия закрыла границу для всех, кто в последние две недели побывал в Индии.
Власти Австралии угрожают штрафовать на $ 50 000 своих находящихся в Индии граждан, которые попытаются вернуться домой, сообщает The Hill.
Так, министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил в субботу, что правительство вводит временное ограничение на въезд в страну лицам, которые находились в Индии в течение последних 14 дней. Это касается не только иностранцев, но и граждан самой Австралии, пишет korrespondent.net.
Нарушителям грозит штраф в размере 66 тысяч австралийских долларов (более 50 тысяч долларов США), пять лет тюрьмы - или и то, и другое.
"Это сложное решение правительства, - говорится в заявлении Ганта. - Однако крайне важно, чтобы целостность австралийской системы общественного здравоохранения была защищена, а количество случаев COVID-19 в карантинных учреждениях снизилась до приемлемого уровня".
Ограничение вступит в силу 3 мая и будет пересмотрено 15 мая, уточнил министр.
Напомним, Индия девять дней подряд обновляла мировой антирекорд по приросту COVID-19 из-за сильной вспышки, вызванной новым штаммом.
Ранее власти Индии проигнорировали предупреждение ученых об опасной мутации COVID-19. korrespondent.net