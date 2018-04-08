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Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва обратился к приднестровцам с Пасхальным посланием

Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва обратился к приднестровцам с Пасхальным посланием

Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва обратился к верующим с Пасхальным посланием. Приводим текст обращения без изменений:

«Возлюбленные о Господе всечестные отцы, пастыри словесного стада Христова, боголюбивые иноки и инокини, благочестивые миряне богохранимой земли Приднестровской!

Ныне, когда Церковь ликует о Воскресшем Христе Спасителе, сердечно поздравляю всех вас с праздником Светлого Христова Воскресения и с радостью приветствую кратким пасхальным восклицанием: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Впервые прозвучавшее почти два тысячелетия назад и получившее распространение во всех уголках земли, оно никого не оставляет равнодушным и передается от сердца к сердцу, призывая следовать евангельским заповедям мира и любви, добра и терпения во имя спасения своей души и обретения жизни вечной.

Радость наша объяснима и естественна. Мы радуемся, когда наши близкие поднимаются с одра тяжкой болезни, а ныне Спаситель мира, Спаситель каждого из нас восстал из гроба. Мы торжествуем, когда делаем ценные земные приобретения, а ныне Воскресший Господь открыл нам путь в бессмертие. Мы обычно приветствуем друг друга с избавлением от опасности, а ныне мы освободились от смерти и тления.

Празднуя святые дни Пасхи Господней, каждый из нас должен задать себе вопрос: с чем приступаем мы к Воскресшему Спасителю? Чем мы можем свидетельствовать нашу любовь к Нему? Истинная любовь – это осуществление Евангельского закона, создающее в сердце и душе человека внутреннее равновесие, из которого проистекают мир и радость. Всех обидящих нас или причинивших нам зло мы должны прощать без конца ради Воскресшего, ибо из Его гроба воссияло прощение нам, а помилованным невозможно не творить милость другим. Если же только уста наши будут славить Христа Спасителя, то наше участие в празднике обратится в лицемерие, посрамляющее нас.

Господь Иисус Христос – Единственный Избавитель, примиривший все человечество с Богом, и мы ничем иным не можем благодарить Его кроме как нашей верой и жизнью, соответствующей этой вере. Однако недостаточно однажды принять веру. Она всегда связана с выбором. Выбирая веру, каждый выбирает себе закон, который будет его судить, выбирает для себя идеал, к которому нужно стремиться. Отсутствие веры в Бога и духовно-нравственной основы в жизни порождают в душе человека тоску, уныние и неуверенность в завтрашнем дне. Без веры человек не имеет подлинной свободы, он легко превращается в послушное орудие в руках князя тьмы. Именно вера помогает достойно переносить посылаемые нам испытания.

Если все это важно для взрослого, сформировавшегося человека, то тем более важен выбор веры и духовно-нравственного идеала для молодого поколения. Нынешний год объявлен в Приднестровье Годом молодежи, в рамках которого будут проводиться мероприятия самой разной направленности. Однако мы с вами, православные христиане, должны также принять самое деятельное участие в проведении Года молодежи. Именно от нас во многом зависит, какими будут следующие за нами поколения – «иванами, не помнящими родства» или достойными продолжателями духовно-нравственных традиций, завещанных предками.

Мы должны помочь молодым людям осознать, что вера в Воскресшего на земле Господа Иисуса Христа делает христианство очень радостной религией. Наша вера зовет к Царству Небесному и при этом учит, чтобы мы и на земле всегда радовались, любили друг друга, заботились о других, трудились, совершенствуя земную жизнь, и чтобы мы жили в мире. Только потрудившись на земле для людей, для Отечества и для общества, мы сможем исполнить заповеди Божии и прийти к той вечной жизни, в которой находится Воскресший Христос.

Будем же крепко стоять в вере православной и беречь в своих сердцах Пасхальную радость о вечной жизни, о Боге Спасителе нашем. Ответим нашему Творцу любовью на Его жертвенную Любовь. К Нему мыслью и сердцем возвращаемся мы в это время духовной пасхальной весны, к Нему должны быть обращены в иные дни нашей жизни молитвы и все наши устремления.

Дорогие во Христе братья и сестры, желаю вам хранить мир в себе и утверждать его на земле, трудиться на благо своих собратьев, быть подлинными христианами и достойными гражданами нашего Отечества. Да будет со всеми нами благодать и мир, милость и благословение Воскресшего из гроба Жизнодавца Господа Иисуса Христа. ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!».

novostipmr.com
  • Сегодня, 08:52
  • DTV
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