История, которая случилась 1 мая в Бендерах, банальна. Однако закончилась она разбирательством в милиции.
Около двух часов дня в центральной части города 10-летний мальчик играл на улице с друзьями. Свой мобильный он беспечно оставил в траве. Позже стоимость телефона мать ребёнка оценила в 5 600 рублей, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Поблизости гуляли подростки постарше. Один из них увидел телефон на земле. Выбрав удобный момент, несовершеннолетний поднял гаджет и пытался с ним скрыться.
Играющие дети это заметили. Бросились вдогонку. Мальчишки вслед кричали парню, чтобы тот вернул телефон, но тщетно.
Произошедшее увидел водитель, проезжающий мимо. Мужчина на автомобиле догнал подростка и вызвал милицию. Телефон ребёнку был возвращён.
В настоящий момент с 15-летним задержанным работают инспекторы по делам несовершеннолетних.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 157 УК ПМР «Грабёж».
Милиционеры обращают внимание: присваивать чужие вещи, оставленные на улице, в общественных местах равносильно преступлению. mvdpmr.org