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Присваивать чужие вещи, оставленные на улице, в общественных местах равносильно преступлению

Присваивать чужие вещи, оставленные на улице, в общественных местах равносильно преступлению

История, которая случилась 1 мая в Бендерах, банальна. Однако закончилась она разбирательством в милиции.

Около двух часов дня в центральной части города 10-летний мальчик играл на улице с друзьями. Свой мобильный он беспечно оставил в траве. Позже стоимость телефона мать ребёнка оценила в 5 600 рублей, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Поблизости гуляли подростки постарше. Один из них увидел телефон на земле. Выбрав удобный момент, несовершеннолетний поднял гаджет и пытался с ним скрыться.

Играющие дети это заметили. Бросились вдогонку. Мальчишки вслед кричали парню, чтобы тот вернул телефон, но тщетно.

Произошедшее увидел водитель, проезжающий мимо. Мужчина на автомобиле догнал подростка и вызвал милицию. Телефон ребёнку был возвращён.

В настоящий момент с 15-летним задержанным работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 157 УК ПМР «Грабёж».

Милиционеры обращают внимание: присваивать чужие вещи, оставленные на улице, в общественных местах равносильно преступлению.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 18:39
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