Dnestr.TV

 
0

В Индии рекордно растет смертность от коронавируса

В Индии рекордно растет смертность от коронавируса

За сутки в Индии жертвами заболевания стали почти 3,7 тысячи человек. С начала пандемии умерли более 215 тысяч.

За минувшие сутки в Индии от коронавируса умерли 3689 человек, что является новым рекордом смертности. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны в воскресенье, 2 мая.

При этом за сутки было выявлено 392 488 случаев инфицирования коронавирусом, что на 10 тысяч меньше, чем днем ранее, когда был очередной антирекорд, пишет korrespondent.net.

Общее количество больных в Индии составляет 19,5 млн человек, из которых 215 542 человека умерли, выздоровели за все время пандемии около 15,9 млн человек.

Ученые считают, что пик заболеваемости COVID-19 в Индии может быть достигнут с 3 по 5 мая.

Украина с 1 мая закрыла границу для прибывших из Индии. Все граждане, в том числе и украинцы, по приезду из этой страны подлежат самоизоляции независимо от результатов ПЦР-теста.
korrespondent.net
  • Сегодня, 18:44
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова ответил на вопросы журналистов «Комсомольск ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова ответил на вопросы журналистов «Комсомольск ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна