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В Индии рекордно растет смертность от коронавируса
За сутки в Индии жертвами заболевания стали почти 3,7 тысячи человек. С начала пандемии умерли более 215 тысяч.
За минувшие сутки в Индии от коронавируса умерли 3689 человек, что является новым рекордом смертности. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны в воскресенье, 2 мая.
При этом за сутки было выявлено 392 488 случаев инфицирования коронавирусом, что на 10 тысяч меньше, чем днем ранее, когда был очередной антирекорд, пишет korrespondent.net.
Общее количество больных в Индии составляет 19,5 млн человек, из которых 215 542 человека умерли, выздоровели за все время пандемии около 15,9 млн человек.
Ученые считают, что пик заболеваемости COVID-19 в Индии может быть достигнут с 3 по 5 мая.
Украина с 1 мая закрыла границу для прибывших из Индии. Все граждане, в том числе и украинцы, по приезду из этой страны подлежат самоизоляции независимо от результатов ПЦР-теста.
korrespondent.net
- Сегодня, 18:44
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