Майя Санду дала понять, что считает необходимым переключить электросети Молдовы на полное потребление электричества из Румынии. Это называется изящным словом "объединение электросетей". Именно об этом она рассуждала на последнем совещании со своей командой. По мнению Санду, получать электроэнергию от Молдавской ГРЭС - неразумно, лучше приобретать ее у "братской Румынии", сообщает телеграм-канал "Смуглянка", пишет bloknot-moldova.md.
Таким образом, надежды на то, что Санду будет работать на воссоединение страны, и, в конце концов, у нас будет свое электричество, тщетны - она будет работать на "воссоединение", но чуть другой страны. И на экономику также именно той страны.
При этом надо понимать также и то, что электроэнергия из Румынии будет однозначно дороже, но это не пугает Санду, ведь геополитика - она превыше всего!