Dnestr.TV

 
0

Названы профессии, оказавшиеся под угрозой исчезновения

Названы профессии, оказавшиеся под угрозой исчезновения

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов назвал профессии, которым грозит исчезновение в ближайшие десять лет. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

По мнению эксперта, в первую очередь исчезнуть могут массовые профессии, такие как водитель. При этом речь идет о водителях общественного транспорта, тепловозов, электровозов и других транспортных средств, пишет gazeta.ru.

«Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника», – предупредил Сафонов.

В качестве примера он привел состав экипажа воздушного судна, который раньше состоял из пяти человек. После автоматизации процесса для управления самолетом хватает двух человек, в будущем их число может сократиться до одного, добавил проректор.

При этом он предположил, что профессия бухгалтера не исчезнет, однако сильно изменится.

«Бухгалтер – это не просто учетчик расходов-доходов, это человек, который оценивает эффективность расходов на те или иные составляющие себестоимости. Он будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам», – поделился своим прогнозом эксперт.

Ранее власти Москвы рассказали об исчезновении профессии кассира.
Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк считает, что в столице в течение 10 лет большинство кассиров заменят автоматические терминалы самообслуживания.

«Пока сохраняется формат в более 95% случаев с участием кассиров. Но это формат ближайшего будущего: сказать, что в следующем году перейдут, это тяжело, но в ближайшие 10-летие этот формат будет превалировать», — сказал Немирюк.

По его словам, многие московские магазины уже начинают экспериментировать с заменой продавцов на терминалы, а в дальнейшем тенденция к исчезновению людей за прилавками будет нарастать.
gazeta.ru
  • Сегодня, 08:51
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова ответил на вопросы журналистов «Комсомольск ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова ответил на вопросы журналистов «Комсомольск ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна