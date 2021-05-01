Предварительные результаты переписи говорят о том, что численность пчел в нидерландских городах удалось стабилизировать. В Нидерландах более 11 000 человек приняли участие в четвертой по счету национальной переписи пчел. Добровольцам удалось подсчитать более 200 000 насекомых. Об этом пишет The Guardian.
“Это значит, что их численность удалось стабилизировать благодаря стратегиям по сохранению популяции: высадке медовых магистралей и строительству пчелиных остановок и отелей”, - считают энтомологи.
Фото: theguardian.com
Беспокоиться о численности насекомых-опылителей голландские энтомологи и чиновники начали после того, как выяснилось, что больше половины из 360 видов пчел в Голландии находятся под угрозой исчезновения, передает korrespondent.net.
На данный момент на сельскохозяйственных угодьях страны практически не осталось растений, которые ранее естественным образом поддерживали численность разных видов пчел. Большие участки сельскохозяйственных земель лишены диких цветов, что приводит к снижению численности насекомых.
“Ситуацию усугубляет использование пестицидов”, - отмечают эксперты.
Так как, Нидерланды являются вторым по величине мировым экспортером сельскохозяйственной продукции, и дикие пчелы играют решающую роль в опылении продовольственных культур, в 2011 году власти страны разработали стратегию по сохранению численности насекомых-опылителей.
Помимо “пчелиной переписи”, она включает в себя около 70 инициатив, направленных на создание новых типов локаций, которые предоставят диким пчелам возможность для ночлега, гнездования и питания.
“В Амстердаме в 2018 году появились пчелиные отели. Они представляют из себя несколько соединенных полых стеблей растений или тонкого бамбука. В них могут в одиночку гнездоваться пчелы”, - пишет издание.
Фото: theguardian.com
Кроме того, в Утрехте за три года установили 316 остановок для пчел - остановочные комплексы, на крышах которых высажены растения. Они привлекают насекомых и поглощают частицы пыли.
Фото: theguardian.com
В стране также работает проект Honey Highway. Муниципалитеты вместе с волонтерами садят полевые цветы на обочинах автотрасс и железнодорожных путей. Медовые магистрали обеспечивают пчел пищей и укрытием. korrespondent.net