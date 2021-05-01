Согласно данным ковид-статистики среднесуточное количество заболевших снижается. С 29 апреля по 2 мая в среднем за сутки выявляли только 97 случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем в предыдущий отчётный период, когда среднесуточная заболеваемость составляла 118 человек.
На сегодняшний день в медицинских учреждениях республики находятся 79 человек с подозрением на COVID-19 (среди них 22 несовершеннолетних). В ковид-стационарах проходят лечение 1045 пациентов, 171 – в госпитале, развёрнутом в ГСИН МЮ ПМР, 776 – лечатся амбулаторно, передает пресс-центр МВД ПМР.
Загруженность лечебных учреждений в настоящее время составляет 48%.
Диагноз «пневмония» подтверждён у 907 госпитализированных. В реанимационных отделениях находятся 35 граждан, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Согласно данным РЦГиЭ, коронавирусом чаще болеют люди в возрасте от 60 до 69 лет (20,6%) и 50–59 лет (18,3%). Почти сравнялось количество заболевших в возрастных группах 30–39 и 40–49 лет (за период пандемии 6766 и 6820 человек соответственно).
Зафиксирована смерть 1117 пациентов инфекционных госпиталей. Летальность в настоящее время остаётся на уровне чуть более 2%.
Больше всего случаев инфицирования в Тирасполе, меньше всего – в Днестровске. Из общего числа заболевших приднестровцев 59,1% – женского пола.