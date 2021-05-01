Накануне состоялась 9 внеочередная сессия городского Совета народных депутатов. В работе сессии приняли участие Глава государственной администрации города Бендеры Роман Иванченко, Прокурор г. Бендеры Сергей Камнев. Возглавил работу сессии Председатель городского Совета Юрий Кара.
Повестка сессионного заседания включила в себя 12 вопросов.
Депутаты, рассмотрев ряд заключений к проектам Законов Приднестровской Молдавской Республики и к проектам постановлений Верховного Совета ПМР, полагают возможным их принятие. Ранее данные проекты были рассмотрены на профильных депутатских комиссиях: по экономическому развитию и бюджету, по транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству, по промышленности, архитектуре, муниципальной собственности и земельным ресурсам, по социальной политике и экологии, передает пресс-служба городского Совета народных депутатов города.
На предыдущей сессии, 30 марта депутатом Владимиром Корниевским был внесен, в письменной форме, депутатский запрос относительно длительной процедуры разработки управлением архитектуры и градостроительства согласования визуализации благоустройства входа в подвальные помещения по ул. Калинина.
Представленный государственной администрацией ответ на депутатский запрос стал предметом обсуждения. Депутат Корниевский отметил, что в информации не обозначены сроки, в которые планируется разработка единой концепции. Тем не менее, управление архитектуры и градостроительства г. Бендеры пошло навстречу и начало работу по визуализации входа в подвальные помещения по улице Калинина в рабочем режиме. Процедура согласования фасада еще не завершена, поэтому на сессии было принято решение принять к сведению ответ государственной администрации, а все материалы по депутатскому запросу направить в постоянную депутатскую комиссию по законности и депутатской деятельности для рассмотрения по существу.
В рамках рассмотрения депутатского запроса, народные избранники совместно с госадминистрацией обсудили вопрос о необходимости разработки концепции архитектурного оформления центральной части города. По их мнению, центр города должен быть оформлен в едином архитектурном стиле. Глава госадминистрации Роман Иванченко согласился с тем, что такой подход необходим, и в пример привел улицу Лазо, где уже заменены освещение и коммуникации, выполняется замена фасадов в едином стиле. По словам градоначальника, с нынешнего года вопросам архитектурного оформления центра города будет уделяться особое внимание. Сейчас завершаются подготовительные работы, и вскоре начнется первый этап масштабной реконструкции улицы Ленина. В ходе сессии постоянной депутатской комиссии по промышленности, архитектуре, муниципальной собственности и земельным ресурсам было дано протокольное поручение совместно с госадминистрацией начать рассмотрение вопроса концептуального цветового решения центральной части города. Вопрос остается на контроле в городском Совете.
На сессии распределили резерв Целевой Программы капитального ремонта жилого фонда объектов социально-культурного назначения и благоустройства территории города Бендеры на 2021 год. Средства направлены на капитальный ремонт фасада здания МУ «УНО г. Бендеры», проведение ремонтных работ на мемориалах воинской Славы на площади Героев и Аллеи Героев, расположенной на «Борисовском» кладбище.
Одним из документов, рассмотренных депутатским корпусом в ходе заседания сессии, стала законодательная инициатива Бендерского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)» в части наделения городских (районных) Советов народных депутатов полномочиями по принятию решений, инициирующих проведение внеплановых мероприятий по контролю. Существующие правовые нормы не предоставляют Советам народных депутатов возможности реагировать на нарушения действующего законодательства республики в данной сфере. Принятие Законопроекта позволит расширить перечень оснований для проведения внеплановых мероприятий по контролю за соблюдением действующего законодательства Республики в случае выявления фактов, свидетельствующих о его нарушении, тем самым позволит городскому Совету защищать права потребителей. Сессией принято решение направить данный законопроект в адрес Верховного Совета ПМР. bendery.org