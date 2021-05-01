В период с 30 апреля по 2 мая в чрезвычайном ведомстве зафиксировано 13 пожаров и возгораний. Из них 4 случая могли закончиться тяжёлыми последствиями.
В последний день апреля в Тирасполе из-за перекала печи загорелась кровля частного дома на ул. Совхозной. Примерно в 11 часов дня 84-летняя хозяйка растопила печь и поставила выпекать пасхальные куличи. Сама отошла в комнату. Спустя время пенсионерка услышала треск, но не придала этому значения. Пожарных вызвали соседи.
Очаг возгорания ликвидировали быстро. Огнём повреждены несколько листов шифера и часть деревянного перекрытия, пишет пресс-центр МВД ПМР.
007Ещё одно происшествие произошло в этот же день в столице. Горожанка оставила вариться на газовой плите праздничную еду и уснула. Спустя четыре часа её разбудили пожарные. Содержимое кастрюли выкипело. К счастью, дым вовремя почувствовали соседи, огонь не успел перекинуться на стены и шторы.
Второго мая из-за неосторожности при курении едва не погиб житель Бендер. Мужчина в этот день выпивал, сидя на кровати закурил. О том, что произошло дальше, не помнит. С тлеющего дивана его подняли прибывшие на вызов пожарные СВПЧ-2. Происшедшее виновник осознал лишь на следующий день.
В ночь на третье мая в с. Ульма Рыбницкого района на улице им. Ф.Антосяка загорелся жилой вагончик. Владельцы обустроили металлическое помещение для работы и отдыха. В момент возгорания внутри за компьютером работала хозяйка. Обнаружив неладное, женщина пыталась самостоятельно локализовать пламя, но не сумела. Огонь стремительно разошёлся по легковоспламеняющимся материалам. Около 3 часов понадобилось огнеборцам для ликвидации пожара. В результате короткого замыкания помещение выгорело полностью. Специалистам удалось уберечь от огня расположенный рядом жилой дом.
Во всех случаях пострадавших нет.
Пожарные напоминают: соблюдайте меры безопасности. В случае ЧС, незамедлительно звоните по телефону 101. mvdpmr.org