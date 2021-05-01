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В МВД РФ объяснили, в каких случаях могут аннулировать российское гражданство

В МВД РФ объяснили, в каких случаях могут аннулировать российское гражданство

Иностранцы могут лишиться гражданства РФ, если на этапе его получения подали ложные сведения о себе, либо целью получения российского паспорта стало осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене в случае, если будет установлено, что данное решение принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений, а также если заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством РФ для граждан РФ, а целью приобретения гражданства России являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что факт использования подложных документов или сообщение заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке. В этом случае российское гражданство считается недействительным.

Как сообщили в МВД, с прошлого года по настоящее время почти 280 человек были лишены ранее приобретенного гражданства РФ. Всего в 2020 году гражданами России стали более 656 тыс. человек.
tass.ru
  • Сегодня, 05:35
  • DTV
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