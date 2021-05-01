Детей госпитализировали 27 апреля. Через три дня умерла 5-летняя девочка, а через два дня ее 7-месячный брат. В Черниговской области после того как четверо детей из одной семьи поели грибы, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики не смогли спасти пятилетнюю девочку и семимесячного мальчика, рассказал главный врач медучреждения Александр Карета в интервью Суспільному.
Девочка умерла 30 апреля. А ее маленький братик скончался 2 мая в реанимации областной детской больницы. Как пояснил Александр Карета, токсины отравили организм и внутренние органы отказали, передает korrespondent.net.
По словам главврача, малыша в медучреждение привезли уже в коме. С 27 апреля он находился в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
Двое других детей 3 и 6 лет находятся в Киеве в детской специализированной больнице Охматдет.
Напомним, в реанимацию с отравлением дети попали 27 апреля. Мать накормила их грибами, собранными в лесу недалеко от дома. Сначала стало плохо семимесячному мальчику. Ночью симптомы отравления проявились у его сестры. Утром плохо себя почувствовали еще двое детей.
В многодетной семье воспитывается пять детей. Семья находилась в поле зрения социальных служб из-за сложных жизненных обстоятельств. korrespondent.net