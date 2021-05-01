Dnestr.TV

 
0

В Чернигове от отравления грибами умерло уже двое детей

В Чернигове от отравления грибами умерло уже двое детей

Детей госпитализировали 27 апреля. Через три дня умерла 5-летняя девочка, а через два дня ее 7-месячный брат.
В Черниговской области после того как четверо детей из одной семьи поели грибы, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики не смогли спасти пятилетнюю девочку и семимесячного мальчика, рассказал главный врач медучреждения Александр Карета в интервью Суспільному.

Девочка умерла 30 апреля. А ее маленький братик скончался 2 мая в реанимации областной детской больницы. Как пояснил Александр Карета, токсины отравили организм и внутренние органы отказали, передает korrespondent.net.

По словам главврача, малыша в медучреждение привезли уже в коме. С 27 апреля он находился в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

Двое других детей 3 и 6 лет находятся в Киеве в детской специализированной больнице Охматдет.

Напомним, в реанимацию с отравлением дети попали 27 апреля. Мать накормила их грибами, собранными в лесу недалеко от дома. Сначала стало плохо семимесячному мальчику. Ночью симптомы отравления проявились у его сестры. Утром плохо себя почувствовали еще двое детей.

В многодетной семье воспитывается пять детей. Семья находилась в поле зрения социальных служб из-за сложных жизненных обстоятельств.
korrespondent.net
  • Сегодня, 05:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова ответил на вопросы журналистов «Комсомольск ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова ответил на вопросы журналистов «Комсомольск ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна