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Молдова идет на покорение рекорда Гиннесса – дистанция 103 км

Молдова идет на покорение рекорда Гиннесса – дистанция 103 км

Молдавский гид Фёдор Евстигнеев в рамках продвижения страны на мировом туристическом мировом поле попытается внести Молдову в Книгу Рекордов Гиннесса Guinness World Records. Заявленная дистанция – 103 километра в течение 24 часов. Экскурсия стартует в Комрате и завершится в Кишиневе.

- Следующий пункт – Хынчешты, и завершится экскурсия в Кишинёве. То есть, будут объединены две столицы. На протяжении этого маршрута экскурсовод будет рассказывать об объектах, мимо которых они будут проходить. Из Гагаузии уже есть желающие, которые будут с гидом проходить этот маршрут, то есть участвовать в установке нового рекорда. Старт будет дан в 5 часов утра, но точная дата ещё не известна, - рассказала директор информационно-туристического центра Гагаузии Вера Гарчу.

Планируется, что экскурсия будет комбинированной – в населенных пунктах экскурсанты будут двигаться пешком, вне населенных – бегом, передает bloknot-moldova.md.

В установке рекорда Молдовы и мира по пешей экскурсии примут участие и жители Гагаузии, которые уже активно начинают подготовку, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.

- На протяжении всей экскурсии люди будут меняться. Я с гидом стартую с Комрата, потом меня сменят другие экскурсанты. Уже ведётся определённая физическая подготовка – это пешие прогулки на длительную дистанцию, катание на велосипеде в горку, чтобы организм привыкал к нагрузкам, - рассказал один из участников предстоящего мероприятия Андрей Шевель.

В установке нового рекорда Молдовы и мира участникам будут помогать National Records Agency, которое фиксирует все рекорды Молдовы и помогает составить всю необходимую документацию.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 05:46
  • DTV
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