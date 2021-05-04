Майя Санду и Клаус Нойкирх в ходе диалога затронули также и другие вопросы сотрудничества Молдовы и ОБСЕ.
Президент Республики Молдова Майя Санду встретилась с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента во вторник.
"Собеседники обсудили ситуацию с пандемией в Республике Молдова, в том числе в Приднестровском регионе, соблюдение прав человека на левом берегу Днестра и проблемы безопасности в стране и в регионе", - говорится в сообщении президентуры.
В ходе обсуждения были затронуты и другие темы повестки дня сотрудничества Молдовы и ОБСЕ. sputnik.md