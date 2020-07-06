В Министерстве госбезопасности представили статистику пересечения приднестровской границы иностранцами и гражданами республики за последние дни, с 30 апреля по 3 мая включительно.
Напомним, что в связи с майскими праздниками Оперативным штабом при Президенте ПМР по профилактике и недопущению распространения коронавируса было принято решение о послаблении карантинных ограничений для пересечения госграницы. Это значит, что с 30 апреля по 11 мая гражданам не требуется получать разрешение Оперштаба для въезда/выезда, пишет novostipmr.com.
Всего с 30 апреля по 3 мая границу в обоих направлениях пересекли 116 тысяч человек. При этом зафиксировано 58,5 тысяч выездов и 57,5 тысяч въездов. В МГБ подчёркивают, что иностранцев к нам заехало больше, чем из республики выехало приднестровцев.
«Иностранных граждан в Приднестровье заехало за эти дни 34,5 тыс., а приднестровцев выехало 28,5 тыс. В направлении Украины выехало 10,2 тыс. человек. Самый большой поток был в понедельник, во второй день Пасхи, когда люди выезжали на кладбища – всего 32,3 тыс. Опять же больше иностранцев в этот день к нам въехало – 8,3 тыс., а выехали 6,2 тыс. приднестровцев», - констатировали в МГБ.
Таким образом, информация о том, что люди бегут из Приднестровья, как пишут провокаторы в социальных сетях, не соответствует действительности.
Что касается очередей на границе, то это явление временное и импульсивное, говорят в министерстве. Например, при заезде сразу 50 машин образование затора – дело естественное. Нередко случалось, когда по несколько часов на границе были всего одна-две машины. Пограничники работу свою выполняют быстро.
«В среднем на отработку одного транспортного средства уходит 40 секунд при нормативах от нескольких минут до 10 минут», - говорят в МГБ.
Также в ведомстве сравнили статистику с допандемийным 2019 годом. Тогда на пасхальные праздники трафик составил 163 тысячи человек.
В этом году до смягчения ограничений, когда требовалось разрешение Оперштаба, в среднем за выходной день границу пересекали 8-10 тысяч человек. Сейчас же, в праздники, поток увеличился до 30 тысяч человек в день.
Как говорят в МГБ, прогнозы по трафику на праздничные дни в большей мере оправдались:
«Мы не рассчитывали, что в эти дни залпом все куда-то поедут. Примерно такой же поток. Работа ведётся в штатном режиме». novostipmr.com