Вывод американских войск из Афганистана проходит беспрепятственно, заявил в понедельник, 3 мая, официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби, пишет Reuters.
По его словам, происходившие в минувшие выходные «небольшие атаки» не нанесли большого урона американским военным, оборудованию и базам, передает iz.ru
«Мы пока не видели ничего, что повлияло бы на вывод или значительно сказалось на окончании миссии в Афганистане», — сказал Кирби.
29 апреля Соединенные Штаты подтвердили начало вывода войск из Афганистана. Причем на первом этапе операции американский контингент в стране возрастет в целях безопасности. Согласно плану, вывод войск завершится до 11 сентября.
О том, что США с 1 мая начнут вывод своего контингента из Афганистана, 14 апреля объявил американский президент Джо Байден. При этом, как предполагалось ранее, к этой дате военные США в полном составе уже покинут страну. iz.ru