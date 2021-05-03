Dnestr.TV

 
0

В Пентагоне рассказали о беспрепятственном выводе войск из Афганистана

В Пентагоне рассказали о беспрепятственном выводе войск из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана проходит беспрепятственно, заявил в понедельник, 3 мая, официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби, пишет Reuters.

По его словам, происходившие в минувшие выходные «небольшие атаки» не нанесли большого урона американским военным, оборудованию и базам, передает iz.ru

«Мы пока не видели ничего, что повлияло бы на вывод или значительно сказалось на окончании миссии в Афганистане», — сказал Кирби.

29 апреля Соединенные Штаты подтвердили начало вывода войск из Афганистана. Причем на первом этапе операции американский контингент в стране возрастет в целях безопасности. Согласно плану, вывод войск завершится до 11 сентября.

О том, что США с 1 мая начнут вывод своего контингента из Афганистана, 14 апреля объявил американский президент Джо Байден. При этом, как предполагалось ранее, к этой дате военные США в полном составе уже покинут страну.
iz.ru
  • Сегодня, 20:05
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова ответил на вопросы журналистов «Комсомольск ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова ответил на вопросы журналистов «Комсомольск ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна