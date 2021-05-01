С 1 по 3 мая на территории Приднестровья зарегистрировано 40 заявлений и сообщений о преступлениях. По 30-ти из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
Убийств, разбоев и причинения тяжкого вреда здоровью за данный промежуток времени зафиксировано не было. За мелкое хулиганство за трое суток задержаны 39 граждан. Зарегистрировано 11 заявлений по фактам краж, передает пресс-центр МВД ПМР.
В Бендерах первого мая был совершён грабёж.
Праздник Светлой Пасхи не прошёл без нетрезвых конфликтов. Так, в воскресенье вечером в с. Глиное Слободзейского района две сестры выпивали, праздновали. В какой-то момент позвонила супруга их брата. По словам женщин, она начала оскорблять их по телефону. Изрядно употребившие алкоголь сёстры пошли разбираться с обидчицей. Скандал произошёл у ворот дома. Обе стороны решили написать друг на друга заявление. 28-летняя сельчанка и две её золовки будут привлекаться к админответственности за оскорбления.
Сотрудникам милиции предстоит разобраться в неправомерных действиях двоих жителей с. Воронково. Вечером 2 мая, вернувшись домой в алкогольном опьянении, сожители закатили скандал, а после избили односельчанина, которого они приютили.
Окровавленный потерпевший 34 лет побежал к соседке, которая вызвала скорую. Мужчину госпитализировали в травматологическое отделение Рыбницкой ЦРБ с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Правоохранители проводят проверку в порядке ст. 93 УПК ПМР, назначена судебно-медицинская экспертиза.
За указанный период в республике произошло 13 возгораний и пожаров. Погибших и пострадавших нет. Основные причины возгораний: короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнём, незатушенный окурок и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов (подгорание пищи).
В период майских праздников сообщений на пульт пожарной охраны о возгораниях в результате разведённых на пикниках костров не поступало. mvdpmr.org